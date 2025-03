Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Handwerker bestehlen 97-Jährigen

Meerbusch (ots)

Am Montag (24.3.) ist ein Senior im Meerbuscher Stadtteil Büderich offenbar Opfer von Betrügern geworden.

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger klingelte gegen 15.30 Uhr an der Tür des 97-Jährigen an der Nordstraße und gab sich als Handwerker einer nahegelegenen Baustelle aus, der etwas überprüfen müsse. Während er mit dem Meerbuscher die Wohnung betrat, verschaffte sich offenbar eine zweite Person über die Tür Zugang zur Wohnung. Die zweite Person durchsuchte die Räume, während der Hausbewohner mit dem ersten Mann beschäftigt war. Anschließend verließen beide das Gebäude in unbekannte Richtung. Dabei erbeuteten sie offenbar Schmuck.

Das Kriminalkommissariat 23 der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet auch die Bevölkerung um Hinweise auf der Suche nach den beiden Personen.

Der erste Mann wird beschrieben als etwa 30 bis 40 Jahre alt und 170 bis 180 Zentimeter groß. Er sei dick gewesen und habe ein weißes T-Shirt, eine dreiviertellange Hose sowie eine Kappe getragen. Die zweite Person soll ebenfalls männlich sein und eine schlanke Statur haben. Wer Hinweise auf diese Männer geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Falscher Handwerker, Enkeltrick oder angebliche Polizeibeamte: Die Betrügereien, mit denen Verbrecher gerade ältere Menschen um Geld und Wertsachen bringen wollen, sind vielfältig. Doch wer die Vorgehensweise kennt, kann sich dagegen wehren. Deswegen rät die Polizei, sich mit dem Thema Trickdiebe zu beschäftigen und auch ältere Freunde und Verwandte darauf hinzuweisen. Ein gesundes Misstrauen sollte bei Unbekannten an den Tag gelegt werden, auf keinen Fall sollten fremde Personen, die unangekündigt auftauchen, in die Wohnung gelassen werden. Weitere Hinweise bietet die Polizei im Internet unter www.rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell