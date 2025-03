Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher erbeuten Schmuck

Bild-Infos

Download

Meerbusch (ots)

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss ist auf der Suche nach einem oder mehreren bislang unbekannten Tatverdächtigen, die am Montag (24.3.) offenbar einen Einbruch an der Schackumer Straße in Meerbusch-Büderich verübt haben.

Vermutlich über die Terrasse verschafften sich die Unbekannten zwischen 12 und 14 Uhr Zugang zur Wohnung und erbeuteten offenbar Schmuck.

Das Kriminalkommissariat 14 ermittelt und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Zudem rät die Polizei dringend, auch bei kurzer Abwesenheit Türen, Fenster und andere Zugänge zur Wohnung zu verschließen und zu sichern. Täter sind häufig auf leichte Möglichkeiten zum Einstieg aus und lassen sich entsprechend durch gesicherte Häuser abschrecken. Diesbezüglich berät die Polizei vor Ort, kostenlos und herstellerneutral. Ein Termin kann ebenfalls über die oben angegebene Rufnummer verabredet werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell