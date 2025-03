Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche vom Wochenende

Bild-Infos

Download

Rhein-Kreis Neuss (ots)

An der Straße "Zum Vogelsang" in Grevenbroich kam es am Freitag (21.03.) zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwischen 09:30 Uhr und 13:45 Uhr durchsuchten die Unbekannten diverse Räume und entwendeten Geld. Nach ersten Ermittlungen gelangten diese über eine Kellertür in das Haus.

An der Johannesstraße in Dormagen bemerkte eine Zeugin in einem Garten eines Einfamilienhauses am Samstag (22.03.), gegen 18:35 Uhr, eine unbekannte Person, welche sich an einem Fenster zu schaffen machte. Nachdem die Dame den Tatverdächtigen ansprach, entfernte sich dieser aus dem Garten. Nach ersten Ermittlungen sei er in einen Bus der Linie "WE2" gestiegen und habe diesen an der Haltestelle Forsthausstraße wieder verlassen. Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: er sei männlich, habe einen dunkleren Hautton, schwarze lockige Haare und trug schwarze Kleidung sowie einen Rucksack. Er sei zwischen 30 bis 40 Jahre alt.

Am Sonntag (23.03.) kam es am "Kuttelweg" in Dormagen zu einem Einbruch. In der Zeit von 12:00 Uhr bis 16:45 Uhr beschädigten Tatverdächtige eine Glastür und gelangten in das Einfamilienhaus. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen.

Am Samstag, zwischen 15:45 und 18:40 Uhr gelangten Unbekannte in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Gartenstraße in Neuss. In beiden Fällen verschafften sich die Tatverdächtigen über die Wohnungstür Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Ob etwas entwendet wurde, wird in beiden Fällen ermittelt.

Ebenso am Samstag kam es zwischen 11 Uhr und 14 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung an der Heerdter Straße in Neuss. Die Unbekannten durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Wie die Tatverdächtigen in die Wohnung gelangten, ist Teil der Ermittlungen.

Am Samstag in der Zeit von 10 Uhr bis 23 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung an der Jostenallee in Neuss. Die Tatverdächtigen hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurde nach ersten Erkenntnissen Schmuck entwendet.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden. Türen und Fenster werden von Einbrechern oft schon in Sekundenschnelle überwunden. Aber auch offene und gekippte Fenster, die Eingangstür, die nur ins Schloss gezogen ist oder der sorglose Umgang mit Schlüsseln machen es den Dieben leicht, einzudringen. Dabei können viele Einbrüche durch richtiges Verhalten und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Die Polizei berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell