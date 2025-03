Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gestohlene Mopeds gefunden

Weimar (ots)

Am Dienstagvormittag wurden in der Meyerstraße zwei Mopeds aufgefunden, die augenscheinlich beschädigt waren. Eine Überprüfung und anschließende Rücksprache mit den Eigentümern ergab, dass beide Kleinkrafträder der Marke Peugeot in der Nacht von Montag zu Dienstag gestohlen worden waren. Am Auffindeort abgestellt wurden im Vorfeld Fahrzeugteile ausgebaut. Der Schaden insgesamt beträgt schätzungsweise 1500 Euro. Nach der Anzeigenaufnahme wurden die Kräder ihren rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben.

