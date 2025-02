Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Versuchter Aufbruch eines Fahrkartenautomaten: Bundespolizei sucht Zeugen

Offenburg (ots)

Am Montagmittag (17.02.) gegen 14.30 Uhr wurde der Bundespolizei ein versuchter Aufbruch des Fahrkartenautomaten am Haltepunkt Offenburg-Kreisschulzentrum gemeldet. Ein bislang unbekannter Täter hatte versucht, den Automaten mit einer Flex zu öffnen, was ihm jedoch nicht gelang. Durch den kriminaltechnischen Dienst der Bundespolizeiinspektion Offenburg wurden entsprechende Aufbruchspuren am Fahrkartenautomaten gesichert.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder Hinweise zu dem bislang unbekannten Tatverdächtigen machen können.

Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter der Telefonnummer 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell