Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 22-Jähriger leistet Widerstand und landet im Polizeigewahrsam

Offenburg (ots)

Am Montagabend (17.02.) gegen 22.30 Uhr widersetzte sich ein 22-Jähriger den Maßnahmen der Bundespolizei. Der algerische Staatsangehörige wollte ohne gültigen Fahrausweis in einen in Offenburg haltenden Fernzug einsteigen, woraufhin der Zugbegleiter die Bundespolizei verständigte. Wegen des Verdachts des versuchten Erschleichens von Leistungen wurde ein Platzverweis für den Bahnhof Offenburg ausgesprochen, dem der 22-Jährige mehrfach nicht nachkam. Aus diesem Grund wurde der Platzverweis zwangsweise durchgesetzt. Hierbei leistete der 22-Jährige Widerstand. Daraufhin wurde der 22-Jährige gefesselt und zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen. Bei der Durchsuchung seiner Person wurde zudem eine geringe Menge Ecstasy aufgefunden. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Erschleichens von Leistungen und unerlaubten Aufenthalts im Bundesgebiet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell