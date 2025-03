Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ungebetene Gäste

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Am Dienstag gegen 13:10 Uhr klingelten bei einer Bewohnerin eines Wohnblockes in der Rudolf-Breitscheid-Straße zwei männliche Personen, die sich als Vertreter der Wohnungsverwaltung ausgaben. Ihren Angaben nach waren sie mit dem Ablesen der Heizzähler beauftragt, was nach späterer Prüfung ausgeschlossen werden konnte. Beim Hinterfragen der Bewohnerin machten die Männer widersprüchliche Angaben. Anschließend schoben sie die Frau zur Seite und betraten kurzzeitig unberechtigt die Wohnung. Zu einer Diebstahlshandlung kam es jedoch nicht. Die beiden Personen waren südländischem Phänotyp, hatten schwarze lockige Haare und waren schwarz gekleidet. Während der Eine fast 2 Meter groß war, ist der andere mit einer Größe von etwa 170 cm beschrieben worden. Wer Hinweise zu den Personen geben kann oder einen ähnlichen Vorfall erlebt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei im Saale-Holzland-Kreis unter 0361 5743-56100 zu melden. Bitte für eine Zuordnung das Aktenzeichen 0063973/2025 mit angeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell