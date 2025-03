LPI-J: Einbrecher oder nicht Einbrecher - das ist die Frage

Jena (ots) - Eine 24-Jährige fuhr am Dienstagmorgen mit ihrem Motorroller durch die Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Stadtkern. In Höhe der Schlippenstraße bemerkte sie den Wechsel der Ampel für die querende Straßenbahn auf Rot zu spät und bremste stark ab. Durch das hektische Manöver stürzte sie aus eigenem Verschulden und verletzte sich dadurch leicht. Zur weiteren medizinischen Behandlung ist sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Am ...

mehr