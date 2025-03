Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Brandfälle in der Innenstadt

Jena (ots)

In der Nacht zum Mittwoch branden im Stadtgebet von Jena erneut mehrere Mülltonnen. Zum einen löschte die Feuerwehr in der Neugasse drei Papiertonnen, die vorsätzlich angezündet worden. Wenige Stunden später standen zum anderen sieben Papiercontainer in der Carl-Zeiss-Straße in Flammen. Im letzten Fall ist durch die Hitze eine Gebäudefassade samt Fenster beschädigt worden. Mit Hilfe von Zeugenhinweisen konnten zwei Jugendliche aus einer Gruppierung, die nach der Tat in der Neugasse wegrannte, festgestellt und bekannt gemacht werden. Welche Rolle die Beiden bei den jeweiligen Taten spielen und welche weiteren Personen eine Täterschaft zugeordnet werden kann, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Insgesamt entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

