Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Dachstuhlbrand in Graal-Müritz

Rostock (ots)

Am 12.12.2024 gegen 22:46 Uhr kam es zu einem Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus in Graal-Müritz. Nach derzeitigem Ermittlungstand ging das Feuer vom angefeuerten Kamin aus und griff auf den Dachstuhl über. Das Feuer selbst war von außen nicht sichtbar. Die Bewohnerin des Einfamilienhauses stellte ein seltsames Knistern sowie ungewohnten Qualm am Kamin fest. Kurze Zeit später brannte der Dachstuhl. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Aufgrund der Löscharbeiten kann das Wohnzimmer im Erdgeschoss nicht genutzt werden. Nach Rücksprache mit der Feuerwehr ist das Einfamilienhaus nicht einsturzgefährdet. Die Schadenshöhe wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt. Die Geschädigte wurde zur Kontrolle in die Universitätsklinik Rostock verbracht. Zur Brandbekämpfung waren 42 Kameraden aus Graal-Müritz, Gelbensande, Rövershagen und Mönchhagen im Einsatz. Zur Ermittlung der Brandursache kommt am 13.12.2024 ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nils Tiede Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

