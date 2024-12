POL-HRO: Unbekannte brechen in zwei Wohnhäuser ein - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) - Polizeibeamte haben gestern Nachmittag einen alkoholisierten 44-jährigen Mann in Gewahrsam genommen, der im Verdacht steht, sich in der Schweriner Innenstadt entblößt zu haben. Der Vorfall ereignete sich am 11.12.2024 gegen 15:40 Uhr vor dem Eingang des Schlossparkcenters am Marienplatz. Laut Zeugenaussagen soll sich der Tatverdächtige zunächst aggressiv gegenüber dem Hund der späteren ...

