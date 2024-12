Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alkoholisierter Autofahrer fährt über Kreisel und versucht zu flüchten

Hagenow (ots)

Nachdem in der Nacht zu Donnerstag ein Mann mit seinem PKW in Hagenow an einem Kreisverkehr verunfallte, versuchte er mit dem demolierten Fahrzeug zu flüchten. Gegen 03:10 Uhr stellten Beamte des Polizeireviers Hagenow während ihrer Streifenfahrt Beschädigungen am Kreisverkehr Kießender Ring / Hamburger Straße fest. Dabei wurde auch ein verlorenes Kennzeichen gefunden, das zum vermeintlichen Unfallfahrzeug gehört. Die Polizisten folgten über mehrere hundert Meter einer Ölspur, die sie zum Unfallfahrzeug führte. Auf dem Fahrersitz saß ein unverletzter alkoholisierter Mann aus Hamburg, bei dem ein Atemalkoholwert von 2,1 Promille gemessen wurde. Bei dem 26-jährigen Deutschen wurde im Anschluss eine Blutprobenentnahme veranlasst. Sein PKW war aufgrund von Beschädigungen an der Fahrzeugfront und dem Unterboden nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zudem musste ein Spezialunternehmen zur Beseitigung der Ölspur angefordert werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Unfallflucht gegen den 26-Jährigen.

