POL-HRO: Garagenbrand in Güstrow mit hohem Sachschaden

Pampow (ots) - In der Nacht zu Mittwoch wurde in Pampow ein PKW Audi A6 von einem Privatgrundstück gestohlen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge habe das Fahrzeug vor dem Einfamilienhaus im Lerchenkamp gestanden und ist mit einem Keyless Go-System ausgestattet. In der Zeit von 18:00 Uhr bis 06:00 Uhr soll der weiße Audi A6 Avant (Baujahr 2014) entwendet worden sein. Der entstandene Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und ...

