Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Große Menge Sommerräder aus Ludwigsluster Autohaus gestohlen

Ludwigslust (ots)

Bei einem Einbruch in Techentin bei Ludwigslust haben unbekannte Täter eine große Menge Kompletträder von einem Autohausgelände entwendet. Nach ersten Erkenntnissen haben sich die Täter in der Zeit von Freitag, 18:00 Uhr bis Montag, 07:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu drei Großcontainern auf dem Firmengrundstück verschafft und daraus etwa 80 komplette Sätze Sommerräder gestohlen. Insgesamt wird der Schaden auf über 100.000 Euro geschätzt. Zum Abtransport des Diebesgutes müssen die Täter vermutlich ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Die Kriminalpolizei in Ludwigslust (Tel. 03874 4110) ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet zur Aufklärung der Tat um Hinweise aus der Bevölkerung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell