Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Beerlager Straße, Bockelsdorfer Straße, Steinkamp, Mergelkamp/ Einbrüche häufen sich in der Vorweihnachtszeit

Coesfeld (ots)

Am Samstagabend (07.12.2024) kam es in Billerbeck zu mindestens drei vollendeten und einem versuchten Einbruch.

Eine Benachrichtigung über eine Bewegung am Nebengebäude bekam, am 07.12.2024, gegen 18.25 Uhr, eine Anwohnerin auf der Beerlager Straße auf ihr Handy. Diese impliziert das Auslösen einer Kamera. Auf den Videoaufzeichnungen konnte man später eine männliche Person mit Handschuhen und Schraubendreher in der Hand vor dem Nebengebäude erkennen. Als dieser die Kamera bemerkt, flüchtete er, ohne in das Innere des Gebäudes zuvor eingedrungen zu sein. Hebelspuren am Fensterrahmen waren festzustellen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei im Nahbereich verlief jedoch erfolglos.

Mindestens zwei unbekannte Tatverdächtige brachen, ebenfalls am 07.12.2024, gegen 20.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus einer 57-jährigen Billerbeckerin auf der Bockelsdorfer Straße ein, indem sie ein rückwärtiges Fenster aufhebelten. So gelangten sie ins Innere. Dort durchsuchten sie augenscheinlich das Schlafzimmer. Über eine Kamera konnte die Bewohnerin, die sich nicht im Haus befand, zwei Personen sehen, die um das Haus schlichen. Daraufhin rief sie ihre Nachbarn an. Die Nachbarn liefen um das Haus und konnten noch beobachten, wie zwei Personen über einen Garten flüchteten.

Die Personen können anhand der Videoaufnahmen und durch die Zeugen wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

- männlich - 185 - 190 cm groß - schwarze Schirmmütze - mit Maske bedecktes Gesicht - Daunenjacke

Person 2:

- männlich - 185 - 190 cm groß - Kapuzenpullover - schwarz-weiße Turnschuhe

Auch konnte leitete die Polizei eine sofortige Fahndung ein, konnte jedoch die Täter nicht mehr antreffen.

Ebenfalls am 7.12.2024, in der Zeit von 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter eine rückwärtig gelegene Tür eines Hauses auf dem Steinkamp in Billerbeck auf und gelangten so ins Innere des Einfamilienhauses. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten nach ersten Erkenntnissen einen zweistelligen Eurobetrag an Bargeld sowie Schmuck.

Zu einem weiteren Wohnungseinbruch kam es am Samstagabend (07.12.2024), gegen 19.15 Uhr. Hier verschafften sich die bislang unbekannten Täter durch Aufhebeln eines Fensters des Gäste-WC Zugang zu einem Einfamilienhaus in Billerbeck auf dem Mergelkamp. Im Inneren des Hauses konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden. Vermutlich verließen der oder die Täter das Haus unmittelbar wieder durch die Haustür aufgrund des Hundes, welcher im Erdgeschoss anwesend war. Das offenstehende WC Fenster und den Einbruch entdeckten die Bewohner erst am nächsten Vormittag. Da sie einen elektronischen Schließzylinder haben, konnte die Tatzeit genau benannt werden.

Die Polizei prüft einen Tatzusammenhang der Einbrüche.

Gerade in der dunklen Jahreszeit kommt es immer wieder zu einer statistischen Häufung von Wohnungseinbrüchen. Jedoch gelten folgende Präventionstipps natürlich das ganze Jahr:

1. Sichere Türen und Fenster: Achten Sie darauf, dass alle Türen und Fenster mit hochwertigen Schlössern ausgestattet sind. Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen wie Querriegel oder Fensterverriegelungen können ebenfalls von Vorteil sein. Heruntergelassene Rollläden stellen eine erste Hürde dar! Auch gekippte Fenster sind für Diebe wie offene Fenster. Deponieren Sie ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals im Freien. Einbrecher kennen jedes Versteck.

2. Beleuchtung: Installieren Sie Außenbeleuchtung mit Bewegungsmeldern, um dunkle Bereiche rund um Ihr Zuhause zu beleuchten. Eine gut beleuchtete Umgebung kann potenzielle Einbrecher abschrecken.

3. Alarmanlagen: Überlegen Sie, eine Alarmanlage zu installieren. Moderne Systeme können Sie im Falle eines Einbruchs sofort benachrichtigen und die Polizei alarmieren. Ebenfalls gibt es Kameras, die Bewegungen per Benachrichtigung aufs Handy melden können. Diese verhindern nicht grundsätzlich, schrecken aber ab oder können Hinweise auf die Täter geben.

4. Nachbarschaftshilfe: Knüpfen Sie gute Kontakte zu Ihren Nachbarn. Eine aufmerksame Nachbarschaft kann dazu beitragen, verdächtige Aktivitäten schnell zu erkennen und zu melden. Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen sofort der Polizei!

5. Wertgegenstände sichern: Bewahren Sie wertvolle Gegenstände in einem Safe auf und halten Sie Fenster und Türen geschlossen, wenn Sie nicht zu Hause sind.

6. Urlaubsvertretung: Bitten Sie Nachbarn oder Freunde, während Ihrer Abwesenheit nach Ihrem Haus zu sehen. Lassen Sie das Licht an oder nutzen Sie Zeitschaltuhren, um den Eindruck zu erwecken, dass jemand zu Hause ist.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell