POL-COE: Olfen, Vinnum, Kapellenweg/ Einbruch in Haus

Coesfeld (ots) - An der Schützenstraße in Bösensell hat ein unbekannter Autofahrer einen grauen Mercedes SLK 200 beschädigt. Zwischen 17 Uhr am Freitag (06.12.24) und 9 Uhr am Samstag (07.12.24) stand das Auto an der Straße. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

