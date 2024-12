POL-COE: Coesfeld, Kreisgebiet/E-Scooter - (k)ein Weihnachtsgeschenk?

Coesfeld (ots) - Eine Person ist an der August-Schlüter-Straße am Freitag (06.12.24) in ein Haus eingebrochen. Gegen 7.15 Uhr traf der Bewohner auf den Einbrecher, worauf der Unbekannte flüchtete. Nach derzeitigem Kenntnisstand brach dieser die Terrassentür auf. Der Täter entwendete Bargeld. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

