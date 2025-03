POL-NE: Vier Häuser bei Feuer beschädigt

Neuss (ots) - Am Samstag (22.3.) ist es auf der Bundesstraße 230 in Neuss-Grefrath zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge gekommen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war ein 34-jähriger Grevenbroicher gegen 18.10 Uhr in Richtung Korschenbroich unterwegs. Er hielt auf dem Seitenstreifen und beabsichtige zu wenden, wobei er offenbar ein Fahrzeug übersah, welches ebenfalls in Richtung Korschenbroich fuhr. Es kam zum ...

