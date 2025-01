POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf dem Enklerplatz in Homburg

Homburg/ Kirkel (ots) - Insgesamt kam es zu drei Fahrzeugaufbrüchen im Bereich Homburg und Kirkel in der Zeit vom 03.01.2025 bis zum 04.01.2025. In der Zeit vom 03.01.2025 um 21:00 Uhr bis zum 04.01.2025 um 10:46 Uhr wurde ein Fahrzeug im Bereich der Straße "Auf dem Bauert" in Kirkel aufgebrochen. Am 04.01.2025 wurde zwischen 01:00 Uhr und 07:09 Uhr ein Pkw in der Straße "Ostring" in Homburg gewaltsam geöffnet. Weiter ...

