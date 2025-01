Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Kfz in Homburg-Kirrberg

Homburg-Kirrberg (ots)

Im Tatzeitraum von Freitag, den 03.01.2025 gegen 17:00 Uhr bis Samstag, den 04.01.2025 gegen 11:00 Uhr kam es in der Straße "Am neuen Wasserwerk" in 66424 Homburg-Kirrberg zu einer Sachbeschädigung an einem Wohnmobil. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte mit einem unbekannten spitzen Gegenstand die Fahrerseite an dem Wohnmobil. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

