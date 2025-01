Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl aus Pkw in Homburg-Erbach

Homburg (ots)

Am 04.01.2025 in der Zeit von 01:00 Uhr bis 07:09 Uhr kommt es in der Straße "Ostring" im Homburger Ortsteil Erbach zu einem Aufbruch eines PKW, wobei der unbekannte Täter die Fahrzeugscheibe mittels unbekanntem Gegenstand zerstört. In der Folge werden unterschiedliche Gegenstände entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell