POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg-Reiskirchen 66424

Homburg (ots) - Am 02.01.25, zwischen 21:30-22:47 Uhr kam es in der Storchenstraße in der Vorstadt Homburg zu einem Pkw-Aufbruch. UT warf hierbei die Beifahrerscheibe eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Hyundai I 20 mit einem Stein ein und entnahm aus dem Fahrzeuginnenraum den Geldbeutel der Geschädigten. UT soll hierbei mit einem Fahrrad un-terwegs gewesen sein. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 500EUR. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut ...

mehr