POL-HOM: Einbruchsdiebstahl

Homburg (ots) - Am 28.12.2024, gegen 20:05 Uhr, wurde über Notruf ein Balkonbrand in einem Mehrparteienanwesen in der Talstraße in Homburg gemeldet. Der Balkon befand sich im ersten Stockwerk eines Wohn- und Geschäftshauses mit ca. 50 Wohneinheiten. Aus derzeit noch unbekannten Gründen gerieten dort aufgestellte Gartenmöbel in Brand. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte der Brand bereits auf den angrenzenden Wohnraum übergegriffen, konnte allerdings zügig unter ...

