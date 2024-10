Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Gartenlauben bei Brand zerstört - Hilden - 2410099

Mettmann (ots)

Am Mittwochmorgen, 23. Oktober 2024, wurden zwei Gartenlauben in Hilden bei einem Brandgeschehen vollständig zerstört. Die Polizei kann derzeit nicht ausschließen, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 9:50 Uhr alarmierten aufmerksame Zeugen die Polizei sowie die Feuerwehr der Stadt Hilden, nachdem sie einen Brandausbruch in einer selbstverwalteten Kleingartenanlage an der Straße "An den Gölden" festgestellt hatten.

Die Einsatzkräfte stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass eine der dort gelegenen Parzellen in voller Ausdehnung brannte. Trotz eines schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine benachbarte Parzelle nicht verhindert werden. Beide Gartenlauben wurden bei dem Brand vollständig zerstört.

Im Rahmen der Löscharbeiten wurde zudem ein Hund tot auf einem der Parzellengrundstücke aufgefunden.

Da die Polizei derzeit nicht ausschließen kann, dass die Gartenlauben in Brand gesetzt wurden, beschlagnahmte sie den Brandort und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Brandursache. Der Gesamtschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf eine mittlere fünfstellige Summe geschätzt.

Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Hilden, Telefon 02103 898-6410, in Verbindung zu setzen.

