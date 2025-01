POL-HOM: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem B.

Bexbach (ots) - Der 71-jährige Volker Bernspitz wird am 27.12.2024 als Vermisst gemeldet. Zuletzt wurde Hr. Bernspitz am 24.12.2024 in Bexbach in einem Hotel gesehen. Hr. Bernspitz ist auf Medikamente angewiesen. Die bislang durchgeführten Ermittlungen führten zu keinen Anhaltspunkten, die auf den Aufenthaltsort des Vermissten schließen lassen würden. ...

Ein Dokument

mehr