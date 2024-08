Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Keine gute Idee. Zu zweit und alkoholisiert vor der Polizei auf dem E-Scooter

Elmshorn (ots)

Keine gute Idee hatte eine 34-jährige Frau aus Elmshorn, als sie zusammen mit ihrer 40-jährigen Freundin alkoholisiert auf einem E-Scooter vor dem Polizeirevier in Elmshorn Auf- und Ab gefahren ist.

Zum ersten Mal wurden die Polizeibeamten auf die Frau aufmerksam, als sie am heutigen Donnerstagmorgen, um 03:20 Uhr, zusammen mit ihrer Freundin und unter lauter Musik auf einem Leih-E-Scooter am Polizeirevier in Elmshorn vorbei in Richtung der Straße Kaltenweide fuhr. Nachdem sie dann nur drei Minuten später wieder zu zweit auf dem E-Scooter am Polizeirevier vorbeifuhr, konnten die Beamten die beiden Personen anhalten und kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass die 34-Jährige Fahrerin deutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1, 94 Promille.

Der Elmshornerin wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und von den Beamten eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr gefertigt. Zudem waren die Frauen während der Fahrt zu zweit und auf dem Gehweg mit dem E-Scooter unterwegs, was ebenfalls nicht erlaubt ist.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell