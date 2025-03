Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Meerbuscherin versucht Kennzeichen zu entwenden

Kaarst (ots)

Am Donnerstag (20.03.), gegen 23:10 Uhr, wurden durch Zeugen zwei Personen mit einer Taschenlampe auf einem Baustellengelände an der Luisenstraße festgestellt. Die hinzugerufene Polizei konnte im Rahmen einer Fahndung eine 31-jährige Meerbuscherin hinter einem geparkten Pkw auf einem Parkplatz an der Römerstraße aufgreifen. Ebenso wurde auch eine 18-jährige Meerbuscherin, die vermutlich Schmiere stand, angetroffen. Die 31 Jahre alte Frau trug Handschuhe und hielt einen Schraubendreher in ihrer Hand, offenbar hatte sie sich an mehreren Kennzeichen zu schaffen gemacht und diese abgeschraubt. Die Handschuhe und der Schraubendreher wurden sichergestellt. Es wurde ein Platzverweis gegen die Frauen ausgesprochen, diese müssen sich nun wegen Sachbeschädigung und Diebstahl verantworten.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 23 übernommen.

