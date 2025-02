Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Schadfrei Zutritt geschaffen

Aurich (ots)

Der Rettungsdienst hat am späten Mittwochnachmittag die Unterstützung der Feuerwehr Aurich angefordert. An einer Einsatzstelle in der Enno-Hektor-Straße war es den Sanitätern aufgrund einer verschlossenen Tür nicht möglich, in die Wohnung einer hilfsbedürftigen Person zu gelangen. Die Feuerwehrleute machten vor Ort schnell ein auf Kipp stehendes Fenster als potenzielle Zutrittsoption aus, welches über eine Steckleiter erreicht und schadfrei geöffnet werden konnte, sodass der Zugang für den Rettungsdienst daraufhin durch Aufschließen der Wohnungstür geschaffen wurde. Dieser übernahm im Anschluss die Behandlung der Patientin, die Feuerwehr rückte kurz darauf wieder ab. Auch die Polizei war mit im Einsatz.

