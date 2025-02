FW-AUR: Brandgeruch an der Bundesstraße

Aurich (ots) - Im Aufzug eines Hotels an der Bahnhofstraße ist am Montagabend eine Person eingeschlossen worden. Durch Betätigung des Notrufschalters in der Fahrkabine machte sie auf sich aufmerksam, das Hilfeersuchen landete schlussendlich bei der Leitstelle in Wittmund, die daraufhin die Feuerwehr Aurich alarmierte. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Einsatzkräfte war es dem ebenfalls verständigten Hotelpersonal dann bereits gelungen, die Person unbeschadet aus dem ...

mehr