Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Schwerpunkteinsatz in Duisburg - Netzwerkpartner kontrollieren Barbershops, Spielstätten und Teestuben

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Im Zeitraum des Wochenendes (05. - 06. April) hat die Duisburger Polizei gemeinsam mit den Netzwerkpartnern des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg, dem Hauptzollamt Duisburg (Finanzkontrolle Schwarzarbeit), der Bezirksregierung Düsseldorf, der Steuerfahndung Essen und der Staatsanwaltschaft Duisburg gewerberechtliche Kontrollen im gesamten Stadtgebiet vorgenommen.

In den Morgenstunden (5. April) wurden zehn Barbershops kontrolliert, davon wurden sieben wegen festgestellter Mängel, insbesondere wegen fehlender Eintragungen in die Handwerksrolle, durch die Stadt Duisburg geschlossen. Im ersten Barbershop ergriff ein türkischer Mitarbeiter sofort die Flucht, wurde aber kurze Zeit später von Polizisten gestellt und vorläufig festgenommen. Er wurde anschließend einem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Abschiebehaft. In einem weiteren Shop wurden illegale Drogen sichergestellt und eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz (AMG) gefertigt, weil die Einsatzkräfte Testosteron gefunden haben.

Am Abend kontrollierten die Netzwerkpartner insgesamt weitere 18 Gewerbeobjekte im Duisburger Norden und Süden. In einem Café auf der Molbergstraße (Buchholz) entdeckten die Polizisten in einem Hinterzimmer eine geheime Tür. In dem dahinterliegenden Raum fanden die Einsatzkräfte 4 illegale Spielautomaten, sogenannte "FUN-Gamer". Diese wurden beschlagnahmt und werden im Nachgang ausgewertet. Den Betreiber erwartet ein Strafverfahren, u.a. wegen des Verdachts der Veranstaltung eines illegalen Glückspiels.

In einem weiteren Objekt im Stadtteil Marxloh entdeckten die Einsatzkräfte auf den Tischen Anhaftungen eines weißen Pulvers. Die Staatsanwaltschaft Duisburg ordnete die Durchsuchung des Objektes an. Bei der Durchsuchung des Betriebes konnten zunächst keine Betäubungsmittel aufgefunden werden. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung der Konzessionsinhaberin auf der Arminstraße hatte ein Rauschgiftspürhund den richtigen Riecher: auf einem Küchentisch entdeckten die Beamten einen Block Haschisch und auf dem Kühlschrank, eine Schreckschusswaffe und eine scharfe Patrone und stellten alles sicher. Die Betreiberin erwartet somit ein Verfahren unter anderem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz.

Ein Kiosk auf der Atroper Straße wurde inzwischen durch die Stadt Duisburg geschlossen und versiegelt. Dort hatten die Einsatzkräfte ganze 292 illegale Sprengkörper, sogenannte Polenböller und Kugelbomben, gefunden und beschlagnahmt. Zudem gibt es eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Außerdem fanden die Kräfte des Zollamtes Duisburg mehrere unversteuerte E-Zigaretten und stellten Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz fest. Den Betreiber erwartet hierfür unter anderem ein Verfahren wegen Steuerverstoßes und zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Die Einsatzbilanz der Polizei im Detail:

- Zwei vorläufige Festnahmen wegen Verdachts des illegalen Aufenthaltes und einmal Vollstreckung eines offenen Haftbefehls

- 14 Strafanzeigen (u.a. Illegaler Aufenthalt, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Sprengstoffgesetz)

- 46 Ordnungswidrigkeitenanzeigen (u.a. Verstoß gegen das Waffengesetz)

- Fünf Durchsuchungen (zwei davon mit Spürhund)

- 11 Sicherstellungen (Testosteron, Sprengkörper, FUN-Gamer, Scharfe Munition, eine Schreckschusswaffe)

- 26 Verwarngelder (primär bei Verkehrskontrollen)

- Vier Kontrollberichte (Mängel an Fahrzeugen)

- Zwei Aufenthaltsermittlungen

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell