POL-DU: Wesel/Duisburg: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Mordkommission ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge in Wesel

In den frühen Morgenstunden des 6. April 2025 fanden durch eine Zeugin alarmierte Einsatzkräfte im Bereich der Schermbecker Straße/Kaisering in Wesel eine leblose 39-jährige Ukrainerin auf. Ein hinzugezogener Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Nach ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen am Einsatzort lagen Anhaltspunkte dafür vor, dass die Frau aufgrund eines Gewaltverbrechens verstarb.

Die Polizei Duisburg richtete unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg eine Mordkommission ein. Die durch die Kriminaltechnik am Tatort gesicherten Spuren werden derzeit ausgewertet. Zudem wurden bereits Zeugen vernommen. Im Nahbereich konnten Einsatzkräfte der Polizei Wesel einen 38-jährigen Mann, ebenfalls ukrainischer Staatsangehöriger, vorläufig festnehmen. Im Rahmen der am heutigen Morgen durchgeführten Obduktion erhärtete sich der Verdacht, dass die Frau durch Gewalteinwirkung verstarb.

Der Festgenommene wird im Laufe des heutigen Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge dem Haftrichter am Amtsgericht Dinslaken vorgeführt.

Die Ermittler suchen nun weitere Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

