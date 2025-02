POL-DN: Mit Pkw gegen Ampelmast gefahren

Aldenhoven (ots) - Ein in der Kirchstraße abgestellter Radlader wurde zwischen dem 21.02.2025 und dem 24.02.2025 von Unbekannten entwendet. Das Fahrzeug wurde am Freitag (21.02.2025), nachdem es für Straßenarbeiten genutzt wurde, um 17:30 Uhr an dem Wendehammer in der Kirchstraße abgestellt und verschlossen. Am gestrigen Montag um 07:50 Uhr stellte man den Diebstahl fest. Reifenspuren lassen vermuten, dass das Fahrzeug über den angrenzenden asphaltierten Fußgängerweg ...

