POL-DN: Radlader entwendet

Aldenhoven (ots)

Ein in der Kirchstraße abgestellter Radlader wurde zwischen dem 21.02.2025 und dem 24.02.2025 von Unbekannten entwendet.

Das Fahrzeug wurde am Freitag (21.02.2025), nachdem es für Straßenarbeiten genutzt wurde, um 17:30 Uhr an dem Wendehammer in der Kirchstraße abgestellt und verschlossen. Am gestrigen Montag um 07:50 Uhr stellte man den Diebstahl fest. Reifenspuren lassen vermuten, dass das Fahrzeug über den angrenzenden asphaltierten Fußgängerweg in Richtung K12 davongefahren wurde.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben, werden gebeten, sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 02421 949-6425 an die Leitstelle zu wenden.

