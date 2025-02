POL-DN: Närrischer Besuch bei der Polizei Düren - Kinderprinz Fynn II. auf der Wache

Düren (ots) - Am Sonntag (23.02.2025) kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Girbelsrather Straße. Alle Anwohner des Hauses hatten sich ins Freie begeben oder erschienen während der Nachlöscharbeiten vor Ort. Verletzt wurde niemand. Nach bisherigen Erkenntnissen schloss ein 18-jähriger Bewohner um 14:00 Uhr seinen Laptop an einer Steckdose an, während das Gerät eingeschaltet war. ...

mehr