Polizei Duisburg

POL-DU: Hüttenheim: Einbrüche auf einer Sportanlage - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Ein 44-jähriger stellte am Sonntagmorgen (6. April, 10 Uhr) fest, dass bislang Unbekannte Büroräume, Schuppen und Container auf einer Sportanlage an der Straße Am Fölkelsgraben aufgebrochen haben. Der Duisburger verständigte sofort die Polizei. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen.

Wenn Sie Hinweise zur Ergreifung der Flüchtigen machen können, melden Sie sich unter der Rufnummer 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 35.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell