Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrlässige Körperverletzung bei Verkehrsunfall - Autofahrerin touchiert Paketboten

Herford (ots)

(jd) Am Dienstag (13.5.) befand sich ein Paketzusteller gegen 12.15 Uhr mit einem Rollwagen hinter seinem Zustellfahrzeug. Dieses hatte der 47-jährige Herforder an der Schwarzenmoorstraße abgestellt. Eine 77-jährige Herforderin beabsichtigte, mit ihrem Toyota an dem Fahrzeug vorbei zufahren. Dabei touchierte sie jedoch den Rollwagen, der dadurch gegen den Herforder stieß. Durch die Wucht des Aufpralls stieß er in der Folge gegen sein Fahrzeug. Der Mann wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt, sodass eine medizinische Behandlung notwendig wurde. An den Autos entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell