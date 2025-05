Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer stoßen zusammen - Zwei Personen leicht verletzt

Herford (ots)

(jd) Am Montag (12.5.) ereignete sich um 13.40 Uhr am Bergertorwall ein Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Herforder befuhr mit seinem Fahrrad die Unterführung des Bergertorwalls in Richtung Lübbertorwall. Zeitgleich fuhr eine 52-jährige Herforderin mit ihrem Fahrrad in entgegengesetzter Richtung. Im Bereich einer Kurve kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Durch den starken Aufprall wurden beide leicht verletzt. Die 52-Jährige wurde mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht.

