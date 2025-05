Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Indoorspielhalle - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) In der vergangenen Nacht (12.5.) drangen bisher Unbekannte in eine Indoorspielhalle an der Kiebitzstraße ein: Sie gingen mehrere Fenster gewaltsam an, ehe sie ein Fenster einschlugen, um auf diesem Wege in das Gebäudeinnere zu gelangen. Im Bistrobereich des Gebäudes beschädigten sie eine Kasse, ließen diese jedoch zurück. Nach einer ersten Durchsicht entwendeten sie insgesamt drei Flaschen Softdrinks und beschädigten im Spielbereich ein Glaselement. Nach ersten Ermittlungen liegt der Tatzeitraum zwischen 1.16 und 1.43 Uhr. Die Auswertung des Videomaterials aus den Überwachungskameras dauert noch an. Nach einer ersten Sichtung sind zwei männliche Personen, die von der Ackerstraße aus das Gelände betraten, gewaltsam in das Objekt eingedrungen. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

