POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls eines Fahrrades

Herford (ots) - (hes) Im Zeitraum von Donnerstag (09.05.), 06:00 Uhr bis 17:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein mit Fahrradschloss gesichertes Pedelec. Das Pedelec stand zur Tatzeit am Bahnhof in Herford. Das Fahrzeug der Marke Cube hatte einen Wert von ca. 4200 Euro. Hinweise möglicher Zeugen, nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221-888-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Herford Pressestelle Herford Telefon: 05221 888 1250 ...

