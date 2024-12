LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Ilmenau (ots) - Eine 70-Jährige war gestern Morgen, gegen 10.00 Uhr mit ihrem Rollator im Bereich Kirchplatz/Fachgraben unterwegs, als sich ihr plötzlich zwei bislang unbekannte männliche Personen näherten. In der weiteren Folge entrissen die Unbekannten der Seniorin die am Rollator gesicherte hellgrüne Handtasche und flohen in Richtung Fachgraben. Beide Täter waren von kindlicher bzw. jugendlicher Erscheinung ...

mehr