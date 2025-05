Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Verursacher flüchtet

Vlotho (ots)

(jd) Am Freitag (9.5.), um 17.09 Uhr ereignete sich an der Mindener Straße ein Verkehrsunfall. Ein bis dahin Unbekannter fuhr mit seinem Seat auf der Buhnstraße in Richtung Mindener Straße. Dort befand sich zeitgleich ein 32-jähriger Mindener, der mit seinem Motorrad in Richtung Holtrup fuhr. Als der Seat-Fahrer auf die Buhnstraße fuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Mindener. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls mit seinem Motorrad gegen einen Citroen geschleudert, der auf einem angrenzenden Parkplatz stand. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Motorradfahrer, der bei dem Unfall verletzt wurde. Mittels eines Rettungswagens wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Nach ersten Ermittlungen des Verkehrskommissariats handelt es sich bei dem Fahrzeugführer um einen 22-jährigen Duisburger. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro.

