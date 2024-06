Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Reifen an PKW aufgestochen & betrunken auf dem Fahrrad unterwegs

Mutterstadt (ots)

Der Polizei Schifferstadt wurde am 12.06.2024 kurz vor Mitternacht eine männliche Person gemeldet, welcher bei einem geparkten PKW einen Reifen aufgestochen habe. Der PKW parkte in der Speyerer Straße vor einer Gaststätte. Der 29-Jährige Täter konnte vor Ort angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Zuvor fuhr er mit knapp 2,5 Promille mit seinem Fahrrad. Da der Tatverdächtige im Rahmen der Anzeigenaufnahme gegenüber der Polizei angab, von den Zeugen körperlich angegangen worden zu sein wurde eine entsprechende Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen. Es wurde gegen den 29-Jährigen Mutterstädter ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Schifferstadt Telefonisch unter 06235/4950 oder per Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

