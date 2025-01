Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsgefährdung B271 Kirchheim an der Weinstraße - Geschädigter Fahrzeugführer gesucht

Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Am Mittwoch, den 01.01.2025, kam es um etwa 17:45 Uhr auf der B271 in Höhe Kirchheim an der Weinstraße in Fahrtrichtung Grünstadt zu einer Verkehrsgefährdung. Der Geschädigte habe seinen Überholvorgang durch starkes Abbremsen beenden müssen, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Der verursachende, grüne Pkw sei nach links auf die Gegenfahrbahn gefahren, weshalb es beinahe zu einer Kollision gekommen wäre. Die Verursacherin konnte im Anschluss in Grünstadt in der Kirchheimer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei der 70-jährigen Autofahrerin konnten Auffallerscheinungen festgestellt werden, welche vermutlich auf ihre Medikamenteneinnahme zurückzuführen seien dürften. Der Fahrerin wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Der gefährdete Pkw-Fahrer ist ein wichtiger Zeuge im Strafverfahren und wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen.

Weitere Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Beobachtungen im fraglichen Zeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail unter pigruenstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

