Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Einbruch in Betrieb - Zeugen gesucht

Nagold (ots)

Noch unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in ein Unternehmen in Nagold eingebrochen.

Die Täter verschafften sich zunächst in der Nacht von Freitag auf Samstag über ein Fenster gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten des in der Rudolf-Diesel-Straße befindlichen Unternehmens. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten ohne Diebesgut. Am frühen Sonntagmorgen, in der Zeit zwischen etwa 00:00 Uhr und 04:30 Uhr, gelangten die Einbrecher mutmaßlich erneut über ein Fenster in die Räumlichkeiten und entwendeten Teile des dortigen Inventars.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge könnten die Täter mit einem größeren Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Was genau gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen, ebenso die Höhe des Diebstahlschadens.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell