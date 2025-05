Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besondere Versammlungslage - Informationen zu den Aufzügen in Herford am 17.05.2025

Herford (ots)

(hd) In Herford fanden am heutigen Tag (17.05.2025) mehrere Versammlungen im Innenstadtbereich statt. Die Polizei bereitete sich intensiv auf diesen Einsatz vor, um die Ausübung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit zu schützen. Hierzu war die Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz.

Um 13:00 Uhr fand auf dem Alter Markt in Herford eine Auftaktkundgebung mit dem Thema "Demonstration für Recht und Ordnung - gegen Linksextremismus und rechtsfreie Räume" statt. Diese Versammlung bewegte sich im Anschluss mit ca. 100 Teilnehmenden über die Straße Auf der Freiheit zum Ravensberger Kurpark. Dort wurde eine Zwischenkundgebung abgehalten, bevor der Aufzug zum Alter Markt zurückkehrte. Ab 09:00 Uhr wurden im Innenstadtbereich sechs Versammlungen abgehalten, die sich kritisch mit der erstgenannten Demonstration auseinandersetzten. Verschiedene Bündnisse, Vereine und Vereinigungen führten Proteste zu den Themen "Für Demokratie und Weltoffenheit - gegen Rechts", "Für ein Herford ohne Nazis", "Gegen rechte Gewalt", "Herford gegen Rechts - Für Demokratie und Vielfalt", "Für Demokratie, Freiheit und Zusammenhalt - gegen Extremismus" und "Gegen Neonazi-Aufmarsch in Herford" durch. In der Spitze zogen ca. 1300 Versammlungsteilnehmende von den Innenstadtplätzen zu einem Kulturzentrum an der Diebrocker Straße. Die Polizei hatte das Ziel, die angezeigten Versammlungen zu ermöglichen, die Versammlungsteilnehmerinnen und - teilnehmer zu schützen, Störungen zu unterbinden und - falls notwendig - Straftaten zu verfolgen. Durch die polizeilichen Maßnahmen konnte die Wahrnehmung der Versammlungsfreiheit gewährleistet werden. Ein Meinungsaustausch aller Versammlungsteilnehmenden konnte stattfinden. Vereinzelt waren Störungen zu verzeichnen. Hier schritt die Polizei konsequent ein. Im Einsatzverlauf wurde ein Polizeibeamter durch den Bewurf mit einem Knallkörper verletzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Eine weitere Polizeibeamtin wurde an einem Absperrpunkt durch einen Pkw angefahren und leicht verletzt. Auf der Straße Auf der Freiheit musste die Bewegungsfreiheit einer Personengruppe kurzzeitig begrenzt werden. Diese Gruppierung hatte zuvor versucht, eine Versammlung zu stören.

Aufgrund des Versammlungsgeschehens kam es in der Herforder Innenstadt zu temporären Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei war bestrebt, die Auswirkungen durch verkehrslenkende Maßnahmen weitestgehend zu begrenzen.

