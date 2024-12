Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelecfahrer von Pkw erfasst

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Vereinsstraße;

Unfallzeit: 10.12.2024, 17.50 Uhr;

Von einem Pkw erfasst wurde ein Pedelecfahrer am Dienstag in Gronau. Der 56-jährige Radfahrer befuhr gegen 7.50 Uhr die Vereinsstraße in Fahrtrichtung Ochtruper Straße. Ein 58-jähriger Gronauer fuhr mit seinem Pkw in gleicher Richtung und beabsichtigte nach rechts in eine Hauseinfahrt abzubiegen. Dabei übersah er den Pedelecfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der 56-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell