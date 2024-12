Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Lkw von Fahrbahn abgekommen

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Kreisstraße 6;

Unfallzeit: 11.12.2024, 12.45 Uhr;

Leicht verletzt hat sich ein Lkw-Fahrer am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Gescher. Der 25-jährige Mann aus den Niederlanden befuhr gegen 12.45 Uhr die K6 in Fahrtrichtung Velen. Etwa in Höhe des interkommunalen Bauhofes kam er mit seinem Fahrzeug aus ungeklärter Ursache von der Straße ab. Sattelzug und Anhänger kippten in den Graben. Die K6 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (ms)

