Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Alleinunfall - Motorradfahrer schwer verletzt

Löhne (ots)

(jd) Am Freitag (16.5.) ereignete sich auf der Zeppelinstraße um 15.55 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Löhner fuhr mit seinem Motorrad von einem Grundstück aus in Richtung Im Rüsken. Beim Abbiegen auf die Zeppelinstraße verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei wurde der 58-Jährige schwer verletzt. Zeugen kümmerten sich bis zum Eintreffen des hinzugerufenen Rettungswagens um den Löhner, der dann zur stationären Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell