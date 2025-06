PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Bedroht beim Spaziergang +++ Körperverletzung auf dem Weinfest +++ Brandstiftungen in Oberursel +++ Mehrere Einbrüche im Hochtaunuskreis +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Bedrohung und Beleidigung beim Spazierengehen, Oberursel, An den Drei Hasen, Freitag, 30.05.2025, 21:49 Uhr

(jr)Am Freitagabend kam es in Oberursel gegen 21:50 Uhr zu einem Vorfall zwischen Spaziergängern.

Im Zuge des Spaziergangs "An den Drei Hasen" trafen ein Mann und eine Frau auf eine weitere männliche Person. Die männliche Person soll hierbei die beiden anderen im Vorbeilaufen unmittelbar beleidigt haben. Der Mann und die Frau wollten sich daraufhin aus der Situation entziehen.

Im weiteren Verlauf soll der männliche Tatverdächtige ein Messer aus seiner Bauchtasche gezogen und dieses mehrfach der Frau gezeigt haben. Der Mann und die Frau ergriffen im Anschluss die Flucht. Durch eine hinzugerufene Polizeistreife konnte der 34-jährige Tatverdächtige identifiziert und festgenommen werden. Er wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung zur Dienststelle verbracht und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung eingeleitet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen- und/oder Hinweisgeber sich unter folgender Rufnummer zu melden: 06171 / 6240 - 0, Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

2. Körperliche Auseinandersetzungen auf dem Weinfest, Bad Homburg v. d. Höhe, Schwedenpfad, Samstag, 31.05.2025, 21:46 Uhr

(jr)Am Samstagabend gegen 21:45 Uhr kam es im Rahmen des Bad Homburger Weinfestes im Schwedenpfad zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen. Im Zuge des zunächst verbalen Streits soll eine Jugendliche einem anderen Jugendlichen mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Der Jugendliche wurde durch die Schläge verletzt. Eine Freundin des verletzten Jugendlichen trat im Anschluss in den Streit mit der Tatverdächtigen ein. Auch hier soll es nach zunächst verbalen Streitigkeiten zu einem Gerangel zwischen den Parteien gekommen sein, bei dem sich die Beteiligten gegenseitig körperlich angegangen sein sollen. Die Streitenden konnten im Anschluss getrennt werden. Durch die Polizei wurden vor Ort insgesamt drei Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen die 16 & 17 Jahre alten Tatverdächtigen eingeleitet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen- und/oder Hinweisgeber sich unter folgender Rufnummer zu melden: 06172 / 120 - 0, Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

3. Zweimal Brandstiftung - Fahrzeug und Müllcontainer in Brand gesetzt, Oberursel, Weißkirchen & Steinbach (Taunus), Bahnstraße, Sonntag, 01.06.2025, 07:10 Uhr bis 07:24 Uhr

(jr)Am Sonntagmorgen gegen 07:20 Uhr brannten in Oberursel-Weißkirchen bzw. in Steinbach unmittelbar hintereinander ein Müllcontainer und mehrere Fahrzeuge. Der Container wurde durch einen bislang unbekannten Täter auf unbekannte Weise in Brand gesetzt, wobei das Feuer auch auf Anzeigeschilder des Bahnhofes übergriff. Der entstandene Sachschaden wird hier auf ca. 1.000 EUR geschätzt. Nur wenige Minuten später wird die Polizei über ein brennendes Fahrzeug in Steinbach in Kenntnis gesetzt. Polizei und Rettungskräfte fuhren im Anschluss in die in der Nähe befindliche Bahnstraße und konnten dort ein auf einem Firmengelände abgestellten Smart feststellen, welcher auf bislang unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt wurde. Das Feuer griff auf zwei weitere unmittelbar danebenstehende Fahrzeuge - ein Anhänger und einen Mercedes über. Der Smart und der Anhänger brannten hierbei vollständig aus, der Mercedes wurde stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 25.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei geht derzeit von Brandstiftungen aus. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 06171 / 6240 - 0, zu melden. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

4. Einbruch in Einfamilienhaus,

Weilrod, Am Hopfengarten, Mittwoch, 28.05.2025, 17:00 Uhr bis Freitag, 30.05.2025, 14:15 Uhr

(jr)Zwischen Mittwochnachmittag und Freitagmittag haben sich bislang unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Weilrod - Am Hopfengarten - verschafft. Hierzu wurde eine Terrassentür zum Wintergarten aufgehebelt und man gelangte so in die Wohnräume. Die Räumlichkeiten wurden anschließend durchwühlt - Bargeld wurde erbeutet. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen- und/oder Hinweisgeber sich unter folgender Rufnummer zu melden: 06081 / 9028 - 0, Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

5. Zwei Einbrüche in Königstein,

Königstein im Taunus, Altenhainer Straße & Kronberger Straße, Freitag, 23.05.2025 bis Samstag, 31.05.2025

(jr)Am Sonntag wurden der Polizei zwei Einbrüche in Königstein im Taunus gemeldet. Bereits im Laufe der letzten Woche versuchte ein bislang unbekannter Täter sich Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Altenhainer Straße zu verschaffen. Hierzu gelangte der unbekannte Täter über eine Außentreppe in das zweite Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Dort machte er sich an der Wohnungstür zu schaffen, scheiterte aber beim Versuch. Im Anschluss verließ er die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Zu einem weiteren Einbruch kam es zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagmorgen. Hier verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einer Erdgeschosswohnung in der Kronberger Straße, indem er ein Fenster zur Wohnung auf unbekannte Art und Weise öffnete. Im Anschluss wurden die Räumlichkeiten durchsucht, über Diebesgut ist bis dato nichts bekannt. Der unbekannte Täter verließ die Örtlichkeit unentdeckt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen- und/oder Hinweisgeber sich unter folgender Rufnummer zu melden: 06174 / 9266 - 0, Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

6. Fenster in Erdgeschosswohnung aufgehebelt - Wohnung durchsucht, Kronberg im Taunus, Im Brühl, Donnerstag, 29.05.2025, 09:00 Uhr - Sonntag, 01.06.2025, 20:45 Uhr

(jr)Über das verlängerte Wochenende kam es zu einem Einbruch in Kronberg. Zwischen Donnerstagmorgen und Sonntagabend hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus - Im Brühl - auf und verschafften sich so Zugang zur Wohnung. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und flohen im Anschluss durch ein weiteres Fenster in unbekannte Richtung. Über etwaiges Diebesgut ist bis dato nichts bekannt. Am beschädigten Fenster entstand ein Sachschaden von ca. 250 EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen- und/oder Hinweisgeber sich unter folgender Rufnummer zu melden: 06174 / 9266 - 0, Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

