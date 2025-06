PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Einbruch in Einfamilienhaus+++Einbruch in PKW+++Sachbeschädigung an PKW+++SAchbeschädiguzng an Bushaltestelle+++Körperverletzung+++Verkehrsunfälle+++

Polizeidirektion Hochtaunus (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Straftaten

Wohnungseinbruchdiebstahl

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Am Eschenhorst Tatzeit: Freitag, 30.05.2025, 20.00 Uhr - Samstag, 31.05.20254, 00:45 Uhr

In der Nacht von Freitag, 30.05.2025 auf Samstag, 31.05.2025 begaben sich unbekannte Täter zur Rückseite eines Einfamilienhauses. Mittels einer tatorteigenen Leiter erklommen sie einen Balkon. Von dort aus stiegen sie über das Gebälk einer Markise zu einem bodentiefen Fenster im 1. OG. Dieses wurde gewaltsam geöffnet, so dass ein Einsteigen in das Gebäude ermöglicht wurde. Nachdem diverse Räumlichkeiten durchsucht wurden, flüchteten der oder die Täter mit einem geringen Bargeldbetrag, welchen sie aus einer aufgefundenen Geldkassette entwendeten. Hinweise auf einen Täter konnten bislang nicht erlangt werden. Verdächtige Beobachtungen welche Aufschluss auf einen Täter geben könnten, können der Polizeistation Bad Homburg unter 06172/1200 mitgeteilt werden.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus PKW

Tatort: 61350 Bad Homburg, Kreuzweg

Tatzeit: Freitag, 30.05.2025, 13.230 Uhr - 13.35 Uhr

Am Freitag den 30.05.2025 zwischen 13.20 Uhr und 13.35 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Waldfriedhofes in Kirdorf ein PKW Dacia gewaltsam aufgebrochen, indem die Scheibe der Beifahrertür auf unbekannte Weise eingeschlagen wurde. Aus dem Fußraum vor dem Beifahrersitz wurde die dort abgelegte Handtasche der Geschädigten entwendet. Neben persönlichen Dokumenten erlangten der oder die Täter auch Bargeld und den Fahrzeugschein.

Hinweise auf einen möglichen Täter nimmt die Polizei in Bad Homburg unter 06172/1200 entgegen.

Sachbeschädigung an PKW

Tatort: 61348 Bad Homburg, Mühlweg

Tatzeit: Freitag, 30.05.2025, 14.20 Uhr - Freitag, 30.05.2025, 16.34 Uhr

Am Freitag den 30.05.2025, zwischen 14.20 Uhr und 16.34 Uhr begaben sich unbekannte Täter zu einem auf dem Parkplatz der Jugendherberge geparkten PKW, Seat und beschädigten diesen durch zerkratzen der Beifahrertür und der Windschutzscheibe. Dabei entstand ein Gesamtschaden von ca. 800 Euro. Bislang konnten keine Hinweise auf den oder die Täter erlangt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Homburg unter 06172/200 entgegen.

Polizeistation Oberursel

Straftaten:

Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Tatort: 61440 Oberursel (Taunus), Im Heidegraben Tatzeit: Sonntag, 01.06.2025, 01:21 Uhr

Unbekannte Täter näherten sich einer Bushaltestelle in der Straße im Heidegraben in 61440 Oberursel und warfen einen verglasten Schaukasten, in welchem sich Busfahrpläne befinden, ein. Vermutlich nutzten sie hierzu eine Warnbake. Der dadurch entstandene Schaden wird auf ca. hundert Euro geschätzt.

Wenn Sie Zeugen der Tat waren oder Hinweise zu den unbekannten Tätern haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171 / 6240-0.

Polizeistation Usingen

Diebstahl von Verkehrszeichen geklärt

Tatort: 61267 Neu-Anspach, Saalburgstraße Tatzeit: Sonntag, 01.06.2025, 00:29 Uhr

Sachverhalt: Am Sonntag, den 01.06.2025, wurde gegen 00:29 Uhr in der Saalburgstraße in Neu-Anspach ein Verkehrszeichen entwendet. Durch Anwohner wurden zwei Jugendliche gemeldet, welche wohl angetrunken mit einem Verkehrszeichen mitsamt Mast die Straße entlangliefen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Es handelt sich hierbei um zwei Neu-Anspacher im Alter von 17 und 18 Jahren. Diese wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen bzw. den Eltern übergeben. Das Verkehrszeichen wurde durch die Tatverdächtigen ausgehändigt und konnte wieder aufgestellt werden. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Usingen unter Tel. +49 6171 / 9208 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Wechselseitige Körperverletzung in Freizeitpark

Tatort, 61273 Wehrheim, Lochmühlenweg

Tatzeit: Freitag, 30.05.2025, 14:21 und 15:20 Uhr

Sachverhalt: Am Freitag, den 30.05.2025, kam es am Nachmittag zu zwei wechselseitigen Körperverletzungen in einem Freizeitpark im Lochmühlenweg in Wehrheim. Im Rahmen eines Streits schlug eine zuerst unbekannte Täterin einem 13 Jahre alten Mädchen aus Gießen mehrfach mit der Faust gegen den Kopf und zog sie an den Haaren. Beim Verlassen des Parks konnte die Mutter der Geschädigten die Tatverdächtige, eine 24 Jahre alte Frankfurterin, wiedererkennen und wollte diese bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Hier bei soll die 41 Jahre alte Mutter des vorgenannten Kindes die 24 Jahre alte Frankfurterin am Arm gekratzt haben. Es wurden zwei Strafanzeigen wegen Verdacht der Körperverletzung aufgenommen. Alle Beteiligten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Usingen unter Tel. +49 6171 / 9208 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Motorrad fährt auf PKW auf und gerät in Brand

Unfallort: L3041 zwischen Friedrichsdorf und Wehrheim Unfallzeit: Freitag, 30.05.2025, 13:58 Uhr

Sachverhalt: Am Freitag, den 30.05.2025, kam es gegen 13:58 Uhr auf der L3041 Friedrichsdorf Richtung Wehrheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW. Das Motorrad geriet in Folge des Unfalls in Brand, beide Unfallbeteiligten wurden verletzt. Ein 33 Jahre alter Groß-Gerauer fuhr, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, mit seiner Ducati Panigale V4 ungebremst auf einen vorausfahrenden schwarzen Toyota Aygo auf, welcher von eine 52 Jahre alten Bad Homburgerin geführt wurde. In Folge der Kollision wurde der Unfallverursacher aus Groß-Gerau von seinem Motorrad geschleudert und schwer verletzt. Das Motorrad geriet in Brand. Die Fahrerin des Toyota wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, dieser wird auf insgesamt 40.000 EUR geschätzt. Gegen den Motorradfahrer, welcher anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, ist ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Dieser soll bereits vor dem Unfall durch waghalsige Überholmanöver mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen sein. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Im Rahmen der Versorgung des Motorradfahrers kam es auch zum Einsatz eines Rettungshubschraubers. Die L3041 war an der Unfallstelle bis ca. 16 Uhr zum Teil komplett gesperrt. Zeugen, die Angaben über die vorausgegangene Fahrweise oder den Unfall machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Usingen unter Tel. +49 6171 / 9208 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Radfahrern

Unfallort: Waldbahn zwischen Wehrheim und Friedrichsdorf Unfallzeit: Samstag, 31.05.2025, 10:19 Uhr

Sachverhalt: Am Samstag, den 31.05.2025, kam es gegen 10:19 Uhr auf der Waldbahn zwischen Wehrheim und Friedrichsdorf zu einer Kollision zwischen zwei Rennradfahrern. Beide Radfahrer wurden hierbei schwer Verletzt. Ein 49 Jahre alter Karbener und eine 45 Jahre alte Frankfurterin befuhren in einer Gruppe mit weiteren Rennradfahrern die Waldbahn zwischen Wehrheim und Friedrichsdorf. Aufgrund eines Schlaglochs verlor der 49 Jahre alte Karbener die Kontrolle über sein Fahrrad und kollidierte mit der 45 Jahre alten Frankfurterin. Beide Stürzten in Folge der Kollision und wurden hierbei schwer Verletzt, obwohl beide Fahrradhelme trugen. Beide Beteiligten wurden zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An den Rennrädern entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 8000 EUR.

Fahrer flüchtet nach Kollision mit Schutzplanke und lässt den PKW zurück

Unfallort: B456 Usingen Richtung Neu-Anspach Unfallzeit: Freitag, 30.05.2025, 04:49 Uhr

Sachverhalt: Am Freitag, den 30.05.2025, kam es auf der B456 zwischen Usingen und Neu-Anspach gegen 04:49 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein grauer Audi Q5 mit der Schutzplanke kollidierte. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ließ aber das Fahrzeug zurück. Der Unfall wurde durch andere Verkehrsteilnehmer gemeldet. Zeugen gaben an, dass der Unfallverursacher nach dem Unfall mehrere Fahrzeugführer bat, ihn mitzunehmen. Es besteht der Verdacht, dass der Fahrer eines gelben Kastenwagens den Unfallverursacher hat zusteigen lassen und mit diesem dann in Richtung Usingen davongefahren sei. Der Audi war in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf 2500 EUR geschätzt. Der Unfallverursacher wird als männliche Person mit osteuropäischer Erscheinung beschrieben. Ob der Unfallverursacher verletzt wurde ist hier bislang nicht bekannt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Fahrzeugführer machen können oder diesen möglicherweise mitgenommen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Usingen unter Tel. +49 6171 / 9208 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Polizeistation Königstein

Für die Polizeistation Königstein liegen im Zeitraum 30.05.2025 - 01.06.2025 keine presserelevanten Sachverhalte vor.

